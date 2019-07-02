وكالة الفضاء الأوروبية: حزيران هو الأكثر حرارة على الأرض

2019/07/02 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شهد العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية أكبر موجة حر، ربما في تاريخه، امتدت من أفريقيا مرورا بآسيا وأوروبا.ذكرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية نقلا عن وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) أن شهر حزيران/ يونيو كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض.أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة “كوبرنيكوس” للتغير المناخي أن متوسط درجات الحرارة العالمية […]

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