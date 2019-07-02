برنامج تواصل اجتماعي يمنح شعورا ايجابيا

2019/07/02 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ كشفت دراسة علمية حديثة عن الدور الذي يضطلع به تطبيق الواتساب واثره على سلوك الفرد وخصوصا فيما يتعلق بالوحدة التي يتم إتهام مواقع التواصل وتطبيقات التراسل بأنها أحد أهم أسبابها.واوضح مركز الاعلام الرقمي ان دراسة حديثة حول هذه المواضيع قام بها باحثون من جامعة ايدج هيل Edge Hill ونشرتها مجلة International […]

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