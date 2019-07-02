2019/07/02 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. رئيس البرلمان يرسل كتاباً لرئيس الوزراء لإيقاف اجراءات استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد للتحقق منها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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