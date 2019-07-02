اعادة محللة الاستخبارات الامريكية التي فضحت احتلال العراق الى السجن

2019/07/02 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاضٍ فدرالي أمريكي بإعادة سجن تشلسي مانينغ، محلّلة الاستخبارات العسكرية السابقة، وذلك بتهمة «عرقلة سير العدالة» بسبب رفضها الردّ على أسئلة تتعلّق بمؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.وقال أندرو ستيبانيان المتحدّث باسم وكلاء الدفاع عن مانينغ لوكالة فرانس برس إنّ المحلّلة العسكرية السابقة «أودعت السجن» في ختام جلسة استماع أمام محكمة في مدينة ألكسندريا...

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