تعرف على حالة الطقس ليوم غدا الأربعاء

2019/07/02 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ان يكون طقس يوم غد الأربعاء، مشمساً حاراً مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد.وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أن "المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد الأربعاء، طقساً مشمساً حاراً مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً"، مبينة ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".

وأضافت "ستشهد المنطقة الشمالية طقساً مشمساً مع درجات حرارة ترتفع قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وأشارت الهيئة إلى أن "المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً مشمساً حاراً مع درجات حرارة ترتفع قليلاً"، لافتة إلى ان "الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة".

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