قسمة لا يقبل بها إلا متواطئ ...

2019/07/02 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي

صرّح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لوكالة أخبار المعلومة ( أنّ المفاوضات بين الكتل السياسية والحكومة حسمت حصة كلّ مكوّن وكتلة سياسية

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