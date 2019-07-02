الاعلام الرقمي: مجموعات الواتساب تمنح المستخدم شعوراً ايجابياً

2019/07/02 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشفت دراسة علمية حديثة عن الدور الذي يضطلع به تطبيق الواتساب واثره على سلوك الفرد وخصوصا فيما يتعلق بالوحدة التي يتم إتهام مواقع التواصل وتطبيقات التراسل بأنها أحد أهم أسبابها.واوضح مركز الاعلام الرقمي، ان “دراسة حديثة حول هذه المواضيع قام بها باحثون من جامعة ايدج هيل Edge Hill ونشرتها مجلة International Journal […]

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