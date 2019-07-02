بالوثيقة.. الحلبوسي يطالب عبد المهدي بايقاف استثمار محيط المطار

2019/07/02 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

طالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بايقاف استثمار محبط بغداد.

وبحسب الوثيقة التي حصل سكاي عراق على نسخه منها طالب الحلبوسي عبدالمهدي بايقاف استثمار محيط بغداد بالنظر لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدرا للمال العام تفضلكم بايقاف الاجاءات التعاقدية والتريث بتنفيذ قرار مجلسكم الموقر اعلاه وارسال كافة الاوليات لغرض اجراء تحقيق نيابي واستضافة المعنيين من الجهات ذات العلاقة

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