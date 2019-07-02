2019/07/02 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من القضايا والمواضيع المعدّة لجدول أعماله واتخذ عددا من القرارات.

وذكر بيان لمكتبه، تلقى سكاي عراق نسخة منه، ان" المجلس وافق على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن صناعة الإسمنت في العراق، فيما أقرّ اتفاقية قرض مشروع تطوير وتحسين الخدمات الكهربائية بين حكومة جمهورية العراق والبنك الدولي للإعمار والتنمية".

وأضاف" كما وافق المجلس على توصيات تقرير الزيارة التفقدية الى محافظة نينوى المتضمن الوقوف على الواقع الخدمي وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع".

وفي قطاع السكن اكد البيان انه" تم إقرار توصيات محضر الاجتماع التشاوري المختص بتحديد نسبة معيّنة من انجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين وبما يضمن جدية المستثمر في انجاز المشروع على عاتقه".

وتابع" مجلس الوزراء وافق على استلام شبكة المجاري في منطقتي بوب الشام والثعالبة من قبل امانة بغداد، وتعديل قراره رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن المنحة المخصصة للعتبتين العباسية والحسينية".

واختتم البيان" المجلس قرر ايضا الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن اللجان المشتركة الخاصة بعقود التسليح".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم برئاسة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم برئاسة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).