السهيل يمنع اي تدريسي معاقب من تولي عضوية او رئاسة لجنة علمية

2019/07/02 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، تعلن بأن الوزير قصي السهيل، وجه بمنع التدريسيين المعاقبين بموجب أوامر لجان تحقيقية أو تفتيشية أو أوامر إنهاء تكليف أو إعفاء بسبب الإخلال بالواجبات الوظيفية، من تولي عضوية أو رئاسة أية لجنة من اللجان العلمية أو الفنية أو الإدارية ضمن اطر عمل الجامعة أو الكلية الحكومية […]

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