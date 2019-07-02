كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث - 10

2019/07/02 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار يونس والحوت: محمد، لا شك، قد سمع عن يونس من ورقة بن نوفل أو من الأعراب الذين اختلطوا باليهود، واقتبس قصة يونس منهم.ولكن كعادته لم يتحقق من التفاصيل فأتى بقصة تختلف كثيراً عن قصة يونس في العهد القديم.في العهد القديم هناك سورة كاملة اسمها يونان Jonah.وملخصها أن الرب قد أمر يونان بن أمتاي أن يذهب إلى مدينة نينوى في العراق لينذرهم أن الرب سوف يدمر المدينة بسبب سلوك أهلها.ولكن يونان خاف أن يذهب......

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