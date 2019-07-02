مصرع مراهق غرقاً جنوبي السليمانية

2019/07/02 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وصول جثة مراهق في السادسة عشرة من العمر الى مستشفى في قضاء جمجمال، زعم اهله انه قضى غرقاً.

وقال المصدر لشفق نيوز ان جثة المراهق وصلت الى مستشفى الشهيد بيشرو في جمجمال في الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، لافتا الى ان الضحية في السادسة عشرة من العمر.

واضاف ان المراهق اسمه (سرور غازي) وحسبما يزعمه ذويه فانه غرق في نهر بقرية فقي ميرزا، مبينا ان الضحية من اهالي جمجمال.

واشار المصدر الى ان جثة الضحية نقلت الى معهد الطب العدلي في السليمانية من اجل اجراء التحقيق.

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