الحجامي يخصص مبلغ (2500000000) ملياران و خمسمائة مليون دينار للمؤسسات الصحية

2019/07/02 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص مدير عام دائرة صحة بغداد / الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) مبلغ (2500000000) ملياران و خمسمائة مليون دينار لدعم المستشفيات و قطاعات الرعاية الصحية الاولية التابعة للدائرة اضافة الى تخصيصاتها الاعتيادية بهدف الارتقاء بالواقع الصحي و تحسين الخدمات الطبية و الصحية خدمة للمواطن العراقي

و اكد الحجامي ان الدائرة تسعى جاهدة لدعم كافة المؤسسات الصحية و تطوير عملها و زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية و تجهيزها باحدث الاجهزة و المعدات و المستلزمات الطبية و الادوية .

اعلام صحة الكرخ

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