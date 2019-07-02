مديرية الإدارة المركزية تباشر بإجراءات البديل للمتقاعدين

2019/07/02 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، العمل على استبدال المتقاعدين من الدوائر الحكومية المنتسبين بالهيئة، بمن يرشح للتعيين بدل عنهم وفق ما صدر بالاعمام المتعلق بتعليمات رئاسة الهيئة.وذكر بيان للمديرية، أن هذه الخطوة وفق تنظيم الحشد الشعبي بما يتلائم مع مجريات المرحلة المقبلة، التي يستوجب من خلالها اتخاذ الاجراءات الادارية السليمة، ...

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