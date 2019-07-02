2019/07/02 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uumyaTsVFCE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد ... الامر الديواني ... النجف تحذر وواشنطن تهدد وبغداد تكتب) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد ... الامر الديواني ... النجف تحذر وواشنطن تهدد وبغداد تكتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).