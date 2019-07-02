خبير: أسعار النفط إلى ارتفاع بعد تمديد خفض الإنتاج

2019/07/02 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توقع خبير نفطي بارز أن تشهد أسواق النفط زيادة في الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2019، مدفوعة بقرار "أوبك" والمنتجين المستقلين تمديد

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