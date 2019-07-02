تعرف على قرارات مجلس الوزراء لتوصيات تخص قطاع السكن

2019/07/02 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اقرار عدة توصيات بتحديد نسبة معيّنة من انجاز المشاريع السكنية قبل تمليك الاراضي الى المستثمرين، فيما اقر اتفاقية

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