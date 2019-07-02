مكتب رئيس الوزراء:فتح طريق مطار بغداد سيكون تدريجي

2019/07/02 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علاء طارق

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ان العمل بفتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين سيكون بشكل تدريجي.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي إن "افتتاح طريق مطار بغداد الدولي سيكون تدريجيا"، مشيرا الى ان "العمل بهذا الشأن سيبدأ الاحد المقبل من مخرج منطقة الحارثية غربي العاصمة الى صالة الشرف بالمطار".

يشار الى ان البياتي اشار في وقت سابق الى ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد لتسهيل حركة المسافرين إلى صالة المطار.

يذكر ان مواطنين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا مناشدة الى رئيس الوزراء تدعوه الى اعادة فتح طريق مطار بغداد اسوة بباقي مطارات العالم، بعد تحسن الوضع الامني بشكل كبير في العاصمة.

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