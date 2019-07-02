غوغل تستعد لتجربة “الإنترنت الطائر” في كينيا

2019/07/02 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

ذكرت

تقارير صحفية، أن شركة “غوغل” تستعد لإطلاق أول تجربة تجارية لمنطاد

يوفر خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وأوضحت أن الاختبار سيجري بمجرد الحصول

على موافقة نهائية في كينيا.

ومن

المرتقب أن تجري هذه التجربة، في غضون أسابيع، لأجل معرفة ما إذا كان المشروع الذي

يسمى بـ”لوم” سينجح في إتاحة الاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل االرابع

لأهالي مناطق نائية.

وسيجري

الاختبار التقني، في إطار الشراكة مع شركة الاتصالات المحلية “كينيا

تيليكوم”، أما هيئة الطيران في البلد الإفريقي، فقالت إنها ستتخذ قرارها بشأن

الموافقة النهائية، خلال يونيو الجاري.

وسيكون

على سكان عدد من المناطق النائية، أن يشتروا بطاقات بالثمن العادي للانترنت في

السوق، وسيحاولون ربط الاتصال من خلال المناطيد.

وعلى

مدى السنوات الثلاث الماضية، نجح المشروع في توفير شبكة الانترنت، في كل من بيرو

وكوستاريكا، خلال كوارث طبيعية أدت إلى إرباك شبكة الاتصالات.

وتحلق

مناطيد غوغل عاليا في السماء حيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتستمد الطاقة من

ألواح الطاقة الشمسية التي تتدلى أسفلها وتجمع شحنات كهربائية في أربع ساعات تكفي

لإمدادها بالطاقة ليوم كامل، فيما تحلق المناطيد حول الكرة الأرضية وسط الرياح.

ويوفر

كل منطاد خدمة الإنترنت لمنطقة يتجاوز حجمها ضعف حجم مدينة نيويورك بمرتين، أو نحو

1250 كيلومتر مربع، ولا تشكل التضاريس عائقا.

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