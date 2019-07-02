مرجع ديني يدعو إلى تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بجدية وحزم

2019/07/02 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

دعا

المرجع بشير حسين النجفي، الثلاثاء، الى تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بجدية

وحزم.

وقال

النجفي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إننا “نرحب بقرار حصر

القوات المسلحة المتواجدة على الأرض في العراق كافة ضمن الإطار الحكومي ونتوقع

الجدية والحزم في تطبيقه، وذلك حفظا لوحدة القوة الوطنية العراقية من التشتت

والتشرذم و ابعادها عن التسييس”.

وأضاف،

أن “هذا نعده تكريما لأبطال العراق الذين ضحوا ولا زالوا يضحون للمقدسات

والوطن، ونذكر الجهات المسؤولة بحفظ حقوق المتطوعين الذين لم يسجلوا والذين لم

يستوفوا حقوقهم تبرعا وإكراما لكل من تطوع بنفسه للدفاع عن أرض الوطن”.

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