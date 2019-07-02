العامري يجتمع مع كتلة بدر لمناقشة اخر المستجدات السياسية

2019/07/02 | 23:30

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-متابعة

اصدرت منظمة الهجرة الدولية، تقريرا جديدا لها عن وضع المناطق المحررة، والتحديات التي تواجه النازحين الذين ما يزالون يعيشون في المخيمات، لافتة الى ان وجود مضايقات واعمال عنف تمارس ضدهم، فضلا عن عمليات قتل بدافع الانتقام، بتهمة الا

بغداد اليوم - متابعة

قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان صائب خدر، الثلاثاء، 02 تموز، 2019، إن مجلس القضاء الاعلى ابلغ مجلس النواب ضرورة الإسراع في انجاز قانون المحكمة الاتحادية بعد تقدم سن ثلثي أعضاء المحكمة تفاديا للوقوع في اي فراغ دستوري.

وذكر

بغداد اليوم - بغداد

دعا المرجع بشير حسين النجفي، الثلاثاء (2 تموز 2019)، الى تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة بجدية وحزم.

وقال النجفي، في بيان، "نرحب بقرار حصر القوات المسلحة المتواجدة على الأرض في العراق كافة ضمن الإطار الحكومي ونتوق

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