2019/07/02 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان الحشد الشعبي سيكون وفق قرار القائد العام للقوات المسلحة الاخير عادل عبد المهدي جزءاً من الجيش.

وأعتبر عضو اللجنة عباس سروط في تصريح، قرار عبد المهدي خطوة بالاتجاه الصحيح، مبينا أنه تأكيد على قرارات صدرت في السابق من اجل فرض السيطرة على كل الفصائل وضبط ايقاع المؤسسة العسكرية.

ولفت سروط الى أن عبد المهدي أرسل عدة رسائل داخلية وخارجية من خلال قرار هيكلة الحشد واغلاق مقار الفصائل وإلغاء تلك التسميات، الداخلية موجهة الى بعض الفصائل التي تستغل اسم الحشد الشعبي وتسلك سلوكيات غير منضبطة، والخارجية هي تأكيد سيطرة القائد العام للقوات المسلحة على المؤسسة العسكرية، مضيفا أن الحشد بعد هيكلته سيكون ضمن وزارة الدفاع.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن والدفاع النيابية: الأمر الديواني يؤكد سيطرة عبد المهدي على المؤسسة العسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن والدفاع النيابية: الأمر الديواني يؤكد سيطرة عبد المهدي على المؤسسة العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).