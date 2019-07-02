2019/07/02 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر الطريق إلي مصر :==========أخيرا دخلت تركيا الحرب بكل ثقلها ضد الجيش الوطني الليبي ، وأظن أن الرؤية قد صارت واضحة الآن لهؤلاء الرافضين لمنطق وجود مؤامرة ضد مصر .إذ يسخر كثيرون عندما يقال إن مصر مستهدفة ، ويسخرون أكثر عندما يقال إن هناك مؤامرة تُحاك ضد مصر ، ويسمون هذا الكلام ب( نظرية المؤامرة ) إمعانا في وصمها بالوهم الذي يبتدعه النظام المصري – كما يقولون – كلما أراد فرض مزيد من التضييق ال......

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