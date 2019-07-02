المياحي يتابع ميدانيا بداية مراحل الصب في شارع الزعيم بالصويرة

2019/07/02 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تابع محافظ واسط محمد جميل المياحي ميدانيا مراحل الصب في شارع الزعيم بقضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط.

وذكر مكتب المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " برفقة عضو مجلس محافظة واسط خالد العجياوي تابع مراحل الصب في شارع الزعيم بقضاء الصويرة"، مقدماً شكره" للجهود المضاعفة من قبل بلدية الصويرة الذين يستحقون مكافئة تليق بما يبذلون".انتهى

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