البرلمان العراقي يوافق على فتح تحقيق مع 6 وزراء للكهرباء

2019/07/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان العراقي على فتح تحقيق مع 6 وزراء تولوا إدارة وزارة الكهرباء للفترة من 2006 إلى 2019، إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما سابق والآخر ...

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