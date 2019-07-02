الزوبعي: الحلبوسي لا يميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2019/07/02 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي النيابية طلال الزوبعي، ان رئيس مجلس النواب لا يميز بين السلطتين التشريعية ويسمع ولا ينفذ، في حين رجح تحول المعارضة ستتحول الى جبهة بـ150 عضواً.وقال الزوبعي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتداخل بين السلطتين سبب […]

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