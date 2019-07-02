وزير التعليم يمنع اي تدريسي معاقب من تولي عضوية لجنة علمية

2019/07/02 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن الوزير قصي السهيل، وجه بمنع التدريسيين المعاقبين بموجب أوامر لجان تحقيقية أو تفتيشية أو

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