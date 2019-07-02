بحادث سير.. اصابة اربعة اشخاص على طريق معسكر الرشيد

2019/07/02 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن اربعة اشخاص اصيبوا بحادث سير على طريق معسكر الرشيد ببغداد، مبينا ان ذلك تسبب بزخم مروري.

وقال المصدر

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