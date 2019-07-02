عبد المهدي يحدد الضوابط المهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات

2019/07/02 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

حدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، الضوابط المهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي، إن "اللجنة الخاصة بملف الوكالات تعمل على حسم جميع القوائم في إطار سعيها لإنهاء الوكالات في مفاصل الدولة".

وأضاف أنه "تم وضع ضوابط مهنية باختيار المناصب الخاصة والاوكالات بعيداً عن المحاصصة".

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