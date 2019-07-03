2019/07/03 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hLTbq5s4sG4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / اين تذهب اموال الفيفا الممنوحة الى الاتحاد العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الملاعب / اين تذهب اموال الفيفا الممنوحة الى الاتحاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).