وفد من قيادة الحزب الاسلامي يزور وزير الداخلية ويقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه

2019/07/03 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من قيادة الحزب الاسلامي العراقي ، معالي وزير الداخلية ياسين الياسري .

وقدم الوفد الذي ضم السادة اعضاء المكتب السياسي للحزب نصير العاني وصهيب الراوي ، التهاني والتبريكات للسيد الياسري بمناسبة تسنمه منصبه .

كما تمنى له التوفيق والسداد في أداء مهامه ، والنهوض بواقع الوزارة وبما يلبي تطلعات ابناء شعبنا العزيز .

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