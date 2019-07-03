ألمانيا تغرم فيسبوك بسبب “خطاب الكراهية”

2019/07/03 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصدرت السلطات الألمانية غرامة قدرها مليوني يورو (2.3 مليون دولار) بحق شركة فيسبوك بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية.وقال مكتب العدل الاتحادي، الثلاثاء، إن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في الوفاء بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية.وأضاف أن تقرير فيسبوك عن النصف الأول من العام 2018 لم يعكس العدد

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