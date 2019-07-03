الدفاع الروسية تنفي انفجار الغاز في الغواصة التي نشب فيها حريق

2019/07/03 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، الأنباء حول إبلاغ الوكالة النرويجية للإشعاع والسلامة النووية حول “ انفجار الغاز في غواصة”.وجاء في بيان الوزارة: “بفضل التصرفات الجريئة للفريق، تم إطفاء الحريق الذي نشب في الغواصة.لم ترسل أي إبلاغات للطرف النرويجي المتعلقة بجهاز البحوث الروسي في المياه العميقة”.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق […]

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