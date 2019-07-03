تعرض غرفة العائلة الأميرية القطرية في برشلونة لعملية سطو

2019/07/03 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "Vanguardia" الإسبانية، امس الثلاثاء، بتعرض غرفة تابعة للعائلة الأميرية القطرية في أحد فنادق مدينة برشلونة لعملية سطو.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع

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