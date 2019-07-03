الصين تتحدى الولايات المتحدة بدفعة جديدة من المقاتلات الروسية!

2019/07/03 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تدرس الصين عرضا روسيا لشراء مقاتلات "Su-35" الروسية، متجاهلة مرة أخرى العقوبات الأمريكية.

وتملك الصين، بموجب اتفاق وقعته في 2015، 24 مقاتلة "Su-35s"، بقيمة

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