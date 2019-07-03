2019/07/03 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dpuINR3Npm0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | حارس السماوة يحتفل على طريقته الخاصة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | حارس السماوة يحتفل على طريقته الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).