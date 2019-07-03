مؤثرات العاطفة

2019/07/03 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسين قاسم ١- العاطفة تجعلك متطرفا حينا وحينا تجعلك ملاك تجعلك تقف بالضدّ من نفسك دون أن تشعر بذلك والمصيبة أنك لا تراجع نفسك.٢- العاطفة تجعلك أن تخرج عن الموضوع الذي ينشره أصدقاؤك فتجعلهم في حالة من الحرج لأنهم لا يعرفون كيف يجيبون عليك وأنت بعاطفة علّقت على الموضوع لا بعقلنه.٣- أحيانا …

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