البزوني: مجلس البصرة على استعداد لاكمال كليات جامعة البصرة للنفط والغاز في القرنة

2019/07/03 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقيابدى رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني استعداده لفتح كليات تابعة لجامعة النفط والغاز في قضاء القرنة جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس الجامعة والوفد المرافق له في قاعة اجتماعات مجلس المحافظة.وقال البزوني ان مجلس المحافظة على استعداد بالمصادقة على مشروع افتتاح كليات تابعة لجامعة للنفط والغاز في قضاء القرنة / منطقة الشرش فضلا عن اي مشروع اخر يخدم الجامعة ويقدم منها.واوضح ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت في وقت سابق خصم 10 درجات لطلبة محافظة البصرة من المعدل القانوني للوزارة لغرض قبول اكبر عدد ممكن من المحافظة الامر الذي يدعو الى فتح جامعة اخرى في البصرة لاستيعاب الطلبة وتحديدا في شمال المحافظة.من جانبه قدم رئيس جامعة النفط والغاز محمد هليل الكعبي شكره وتقديره لرئيس المجلس صباح البزوني لاهتمامه بالموضوع.

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