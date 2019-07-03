2019/07/03 | 00:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. الحكومة ورهان تموز .. تخسر ام تفوز؟ - 2019/7/2) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1KXNvVCkLQk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممنوع من العرض .. الحكومة ورهان تموز .. تخسر ام تفوز؟ - 2019/7/2) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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