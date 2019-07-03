وزارة الدفاع الروسية تنفي انفجار الغاز في الغواصة التي نشب فيها حريق

2019/07/03 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، الأنباء حول إبلاغ الوكالة النرويجية للإشعاع والسلامة النووية حول “ انفجار الغاز في غواصة”.

وجاء في بيان الوزارة:

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