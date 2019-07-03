ظريف: ايران ستلتزم بالاتفاق النووي على الطريقة الاوروبية

2019/07/03 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الدول انه متى ما التزمت الدول الاوروبية بتعهداتها الاقتصادية فان ايران ستطبق الاتفاق النووي بشكل

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