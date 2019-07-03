2019/07/03 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة هند طالب قريبا سأرتدي الحجاب .. واعتزل الفن بسبب مشهد في مسلسل الفندق الرمضاني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة هند طالب قريبا سأرتدي الحجاب .. واعتزل الفن بسبب مشهد في مسلسل الفندق الرمضاني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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