2019/07/03 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ غمز النائب السابق عزت الشابندر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدته له تضمنت “الانتحار قبل الاوان تكليف مراهق سياسي”.وذكر الشابندر ان “مراهقة أو حماقة او ( تكليف ) ان يتطلّع صاحب الموقع الرسمي الأول لكل ( مكوِّنْ ) في هيكل ( الدولة ) العراقية الى زعامة المكوِّن برُمته خاصة عندما يكون صاحب الموقع لم يبلغ سنّ الرُشْد في السياسة بَعْدْ .انه الانتحار قبل أوانهِ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر يغمز الحلبوسي: زعامة المكون قبل بلوغ سن الرشد السياسي انتحار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر يغمز الحلبوسي: زعامة المكون قبل بلوغ سن الرشد السياسي انتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).