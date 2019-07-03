2019/07/03 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سليم_زاروبي جاليليو و الثورة العلمية.عندما وجه جاليليو جاليلي (Galileo Galilei) عام 1609 تلسكوبه إلى السماء لأول مرة رأى ما لم يَرَه أي شخص من قبله من البشر؛ شاهد القمر بجبالِه وأخاديدِه، وتخيله مليئًا بالحياة كالأرض.ثم نظر إلى درب التبانة فوجد عدد نجومها أكبر بكثير مما رأت الناس بالعين المجردة.بعد ذلك أتت المفاجأة الكبرى، وذلك عندما وجه تلسكوبه نحو المشتري واكتشف أقماره الأربعة الكبيرة، والتي تظهر لنا......

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