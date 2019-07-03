2019/07/03 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( العدل ): حين يكون العدل كفرا ..!! أولا : العدل بمعنى الكفر على خلاف المألوف والمعروف يأتى ــ أحيانا ــ مصطلح ( العدل ) فى القرآن الكريم بمعنى الكفر والشرك ، وهذا فى موضع الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بأولياء وآلهة أخرى معه .هنا يكون الظلم العظيم ، وهذا معنى قوله جل وعلا : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿-;-١-;-٣-;-﴾-;- لقمان ).وفيما يخص إستعمال م......

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