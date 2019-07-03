قائد السبسي يدعو للانتخابات ويعلن حالة الطوارئ

2019/07/03 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، إنه سيتم تجديد حالة الطوارئ في البلاد، وتوقيع قرار بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت قراش، أمس

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