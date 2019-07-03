لوشاريك.. ولغز الحريق على متن الغواصة الروسية

2019/07/03 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعد حادثة الحريق على متن الغواصة لوشاريك لغزا كبيرا إذ تعتبر واحدة من الغواصات المتفردة والأكثر قدرة والأكثر تميزًا في الأسطول البحري الروسي،

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