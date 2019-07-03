الإعمار تنجز التصاميم الأساسية الأولية لمدينة الحبانية الجديدة

2019/07/03 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

انجزت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مخططات التصاميم الاساسية الاولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة الانبار.

وافاد وكيل الوزارة المهندس استبرق الشوك في تصريح خاص لـ"الصباح": بان الوزارة انجزت مخططات التصاميم الاساسية والاولية لمدينة الحبانية الجديدة في محافظة الانبار، والمقدمة من قبل شركة (تراك) الكورية المتقدمة لاستثمار المشروع، تمهيداً للمباشرة باجراءات الاعلان من قبل مديرية التخطيط العمراني التابعة للوزارة.

وذكر ان وزير الاعمار بنكَين ريكاني صادق على توصيات محضر اللجنة الفنية المشكلة لبحث الوثائق والمخططات المقدمة من الشركة الكورية، منوها بانه جرى تقييمها من الناحيتين التخطيطية والمعمارية وبما يتلاءم والبيئة العراقية مع تدقيق مؤهلات الشركة فنيا وقانونيا وماليا والجهات الساندة لها وفق الشروط الواجب توفرها لمثل هذا النمط من المشاريع الكبيرة وحسب قانون الإستثمار.

وأوضح الشوك ان مشروع مدينة الحبانية الجديدة يقع في المنطقة الشمالية لبحيرة الحبانية بمحافظة الانبار على مساحة 16 الف دونم اذ ينتفع المشروع من الظروف الطبيعية للموقع للحد من التأثير المعاكس للتطوير وتعزيز الاستدامة من خلال الفعاليات الذاتية للاكتفاء مع تطبيق تقنيات متطورة، مشيرا الى ان الموقع يتميز بخصائص عدة كونه يقع على بحيرة مما يعطي امكانية كبيرة للاستثمار السياحي.

واردف: ان المشروع يحتوي ايضا على فعاليات سياحية شاملة علاوة على الادارة ومؤسسات البحث والصناعة والمرافق الصحية والطبية اضافة الى النقل الدولي، فضلا عن السكن الافقي والعمودي للمواطنين، منبها بأن المشروع مشيد على ارض طوبوغرافية مستوية خالية من العوائق التي تعترض التطوير مع وجود الامكانيات المساعدة لانشاء المدينة وهو نهر الفرات وبحيرة الحبانية والطريق الدولي رقم 11 وسكة الحديد اضافة الى المطار.

ولفت وكيل الوزارة الى ان فكرة المشروع تكون بالاعتماد على الاكتفاء الذاتي بمختلف الفرص الاجتماعية والاقتصادية، منوها بأنه ستتم اقامة المشروع على خمس مراحل، تتضمن الاولى منه المنطقة السكنية التي تشمل 10 الاف و640 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل بمساحة 400 م2 والوحدات المنفصلة بمساحة 300 متر مربع، فضلا عن الوحدات المتصلة بمساحة 257 م2 متر والشقق بمساحة 120 مترا مربعا، اضافة الى انشاء فندق حديث.

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