تأمين تراسل برج المأمون مع الفلوجة وسامراء والجادرية والحلة

2019/07/03 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

انجزت وزارة الاتصالات عملية نقل اجهزة نورتيل الخاصة بمجال اتصال الشبكات الهاتفية والتي تعمل ضمن الرقعة الجغرافية لبدالة المأمون في جانب الكرخ.

وقال مدير المديرية العامة لاتصالات بغداد الكرخ المهندس مهند احمد علي في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان الفرق الهندسية والفنية المختصة في مديريته، انجزت عملية نقل اجهزه نورتيل DWDM التابعة لتراسل قسم اتصالات المأمون.



واضاف: ان هذه الاجهزة تعمل على تحويل اجهزة نورتيل DWDM التي تربط مسار: الفلوجة وسامراء والجادرية والحلة، من اجل اعادة تامين عملية التراسل فيما بينها من الموقع القديم لكل منهم الى الموقع الجديد في مقر الوزارة بغداد ضمن برج المأمون. واردف علي: ان الملاكات عملت على اصلاح وتأهيل الكوابل الصوتية الخاصة ببدالة الدورة حيث تم تأهيل الكابل الصوتي سعة 1200 زوج والذي يغذي عن طريقه كابينة رقم (35 و36 و37 و38) ضمن محلة 842 في حي الجمعية، وتغذي هذه الكابينات الدوائر الحكومية ضمن الرقعة الجغرافية للبدالة من شركات: مصافي الوسط، وتوزيع المنتجات النفطية، والخطوط والانابيب، اضافة الى الخطوط الهاتفية للمناطق السكنية المذكورة، اذ تم تفعيل خطوط الهواتف الارضية المزودة لها.



وذكر ان هذه الجهود تأتي ضمن خطة عمل المديرية الهادفة الى تطوير واقع الاتصالات والمعلوماتية من اجل الارتقاء بواقع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تقديم خدمات بتقنيات وجودة عالية الى المؤسسات الحكومية والمواطنين.

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