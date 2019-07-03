احتراق غواصة روسية و مقتل 14 بحاراً

2019/07/03 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 14 بحارا حتفهم جراء حريق شب على متن غواصة مخصصة للأبحاث العلمية في أعماق البحار، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن البحارة قتلوا بسبب تسممهم بالغازات السامة الناتجة عن الحريق.وبحسب البيان، فإن الحريق نشب على متن غواصة مخصصة لدراسة المياه العميقة وقيعان البحار، لصالح القوات البحرية الروسية.وأضافت أن...

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